التقى الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، فريق كرة القدم والجهاز الفنى بنادى المنصورة الرياضى، وهنأهم بالفوز فى المباراة الأخيرة، على فريق غزل المحلة التى أقيمت بملعب المحلة الخميس الماضي، وذلك بحضور اللواء فايز شلتوت وكيل أول الوزارة السكرتير السنة، والمهندس مختار الخولى وكيل أول الوزارة السكرتير السنة المساعد، ورمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأشاد المحافظ بالأداء المتميز للاعبى الفريق، ومعهم أعضاء الجهاز الفنى، وأكد لهم أهمية التميز الدائم وبذل المزيد من الجهد، من أجل الصعود للدوري الممتاز ب، وتحقيق آمال وطموحات جماهير الفريق، من أبناء الدقهلية.

وأكد المحافظ: إنكم جميعا تمتلكون الموهبة، ولديكم القدرة على الاستمرار فى الصعود شريطة الالتزام والتحلي بالأخلاق الفاضلة، كما أشار المحافظ إلى الوقوف والدعم والمساندة الكاملة، للفريق الى أن انتهاء المباريات السبعة القادمة، وتحقيق النقاط المطلوبة للفوز لتكون تلك رسالة مدوية، لمباريات الموسم الجديد والصعود للدوري الممتاز (ب). واستمع المحافظ لمقترحات ومطالب الفريق بشأن التدريب والاحتياجات اللازمة له، وقرر المحافظ تقديم مكافأة مالية، لكل لاعب قدرها 500 جنيه، مؤكدا أن ذلك شيء بسيط وأنتم تستحقون الكثير، ووعد المحافظ بالاستجابة لمطالب الفريق وأشاد أعضاء الجهاز الفني والفريق بجهود واهتمام محافظ الدقهلية بنادي المنصورة، والمشوفة المستمرة لأحوال وأوضاع النادي، وكذلك الدعم المستمر من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وفى نهاية اللقاء سلم المحافظ أعضاء الفريق المكافأة المالية التى قررها لهم.

المصدر : مصر ناين