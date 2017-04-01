أكدت المنظمة الدولية للهجرة أنها أطلقت خطة عمل لتعزيز وجودها داخل ليبيا، وذلك خلال زيارة مدير سنة المنظمة السفير ويليام سوينغ إلى طرابلس .

وأشارت المنظمة عبر حسابها على موقعها «بالفيس بوك» اليوم، إلى أنها ستواصل العمل على «تحسين الظروف المعيشية داخل مراكز احتجاز المهاجرين عبر برامج متأعدادة».

كما نشرت مقطع فيديو عن تواصل موظفيها مع المهاجرين ومراكز احتجازهم، واصدر ت إنه «نتاج تدريب عن تقنية الواقع الافتراضى بتكليف من الأمم المتحدة فى ليبيا».

والأسبوع الماضى، التقى رئيس المجلس الرئاسى لنظام الوفاق الوطنى فائز السراج مع السفير سوينج، لمناقشة « مساعدة ليبيا فى التسنةل مع قضية النازحين والهجرة غير الشرعية» ، وكشف الأخير عن برنامج للمساعدة الإنسانية للعالقين فى ليبيا، كما استعرض أوجه المساعدة التى يمكن توفيرها لدعم قدرات السنةلين الليبيين فى مراكز الإيواء الموقتة.

المصدر : مصر ناين