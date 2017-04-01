شهد النادى الأهلي اليوم السبت الموافق 1/ 4 / 2017 العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى يأتي في مقدمتها فوز الأحمر على الداخلية برباعية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 للدوري.

ويرصد “اليوم السابع” أهم وأبرز هذه الأحداث في السطور التالية:

حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الداخلية برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ21 للدورى.

حصل أيمن أشرف ظهير أيسر نادى سموحة على مقدم تعاقد مع الأهلى يبلغ 150 ألف جنيه تمهيدًا لارتداء القميص الأحمر الصيف المقبل لتدعيم الجبهة اليسرى.

رفع النادى الأهلى وتحديداً سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم شعار “أضرب الكبير.. يخاف الصُغيّر” من أجل وضع حد للأزمات التى عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية.

تعتزم إحدى الصحف الألمانية الشهيرة إنتاج فيلم تسجيلى عن النادى الأهلى لكونه أكبر الأندية فى أفريقيا والشرق الأفى منتصف تحقيقًا لبطولات المحلية والأفريقية.

رفض أعضاء لجنة الكرة بالأهلى تحميلهم المسئولية فى ملف التعاقد مع الإيفوارى كوليبالى مهاجم الفريق، سواء فى حالة فشل اللاعب أو نجاحه مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

المصدر : مصر ناين