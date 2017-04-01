أحالت نيابة السلام، برئاسة المستشار وائل مهدى، ربة منزل للمحاكمة الالان ة، لاتهامها بتعذيب ابنتها 4 سنوات، وذلك ل تبولها على نفسها وإفشائها لأسرار المنزل للجيران، وحددت جلسة 3 إبريل المقبل لأولى جلسات محاكمة المتهمة أمام محكمة جنح السلام.

يشار إلى أن النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات،وحرزت النيابة أدوات التعذيب أثناء للتحقيق فى الواقعة، والتى احتوت على حرزين وهما سلاح أبيض “سكينة” وعليها أثار تدل على أنها كانت على النيران، وكذلك حرزت النيابة مكواة استخدمتها المتهمة فى حرق رأس طفلتها، وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية.

ترجع تفاصيل الواقعة تلقى قسم واجبة السلام، بلاغا من عزة سيد ربة منزل يفيد بتضررها من جارتها، “رنا . ي” ربة منزل لتعديها عليها بالسب لدى معاتبتها على ضربها لنجلتها الطفلة جودى 4 سنوات وحرقها بالمكواة وإحداث إصابتها، وتم نقل الطفلة المصابة إلى المستشفى، وأخطرت النيابة لمباشرة الواقعة.

المصدر : مصر ناين