تظاهر مئات معظمهم من اليهود الاسرائيليين، السبت فى القدس تنديدا باحتلال الأراضى الفلسطينية منذ خمسين سنةا، بحسب تقديرات الواجبة.

لكن المنظمين وصحفيين فى المكان قدروا أعداد المشاركين بنحو ألفين ساروا من القدس الغربية إلى باب يافا فى المدينة القديمة حيث أقيمت منصة رفعت عليها الأعلام الالكيان الصهيونى ية والفلسطينية.

وهتف الحشد بالعبرية والعربية “يهود وعرب، لسنا أعداء” و”لا لنظام ضم” و”سلام وعدالة اجتماعية”.

وجرت التظاهرة بدعوة من حزب ميريتس اليسارى العلمانى المعارض ومن القائمة العربية الموحدة التى تضم أحزابا عربية اسرائيلية فى البرلمان ومن منظمات غير حكومية مناهضة لاحتلال اسرائيل للأراضى الفلسطينية.

وتأتى فى وقت تواجه الأحزاب المطالبة بقيام دولة فلسطينية ووقف الاستيطان مزيدا من الصعوبة فى إسماع صوتها لدى الرأى السنة الاسرائيلى فى مواجهة نظام بنيامين نتانياهو التى تعتبر الأكثر يمينية فى تاريخ البلاد.

وتمت التظاهرة من دون حوادث وفق الواجبة رغم بعض التوتر فى القدس حيث طعن فلسطينى من الضفة الغربية المحتلة فى وقت سابق السبت ثلاثة اسرائيليين قبل أن يقتل قرب باب العمود فى المدينة القديمة.

المصدر : مصر ناين