تمكنت لجنة المصالحات وقوات مديرية تأمين أسيوط من إتمام التصالح بين أبناء عمومة لعائلة “الكومة” بعد خصومة ثأرية استمرت 8 سنوات ل خلاف على أرض زراعية، وذلك فى إطار توجيهات مساعد الوزير لقطاع مصلحة التأمين السنة، واللواء مساعد الوزير مدير التأمين بتفعيل دور مؤسسات التأمين لإنهاء الخصومات الثأرية من خلال السير على خطة إدارة الكشف للجان المصالحات والجهود الشعبية حقناً للدماء وحفاظاً على التأمين السنة

عقدت جلسة الصلح لإنهاء الخصومة الثأرية بين بيت [عبد الرحيم – العمدة] أولاد عمومة بعائلة [الكومة] بقرية أم القصور دائرة مركز واجبة منفلوط، بمقر الجمعية الزراعية بالقرية وبحضور قيادات المديرية وإدارة الكشف الجنائي والتأمين السنة وأعضاء لجنة المصالحات ورجال الدين وأفراد العائلتين وحوالي 2500 شخص من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وفى نهاية الجلسة أقر الجميعا بالصلح النهائي وأقسم أفراد العائلتين علي عدم الرجوع جراء ذلك مرة أخري أكد الحاضرون ثقتهم في المؤسسات التأمينية وأشادوا بسعيها الدؤوب لحقن الدماء وإنهاء الخصومات الثأرية صلحاً.

يذكر أن الخصومة الثأرية بين أولاد العمومة نشأت بتاريخ 20/8/2009م ل خلاف علي قطعة أرض زراعية وراح ضحيتها 3 أشخاص وعدة إصابات .



إنهاء خصومة ثأرية

جانب من الصلح

جانب من إنهاء خصومة ثأرية

المصدر : مصر ناين