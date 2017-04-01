استمع مصطفى درويش، رئيس نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وفريق من النيابة يضم أحمد الجندى ومحمد علام وحسن سامى ومحمد عطيه وكلاء النيابة بإشراف المستشار هشام عبد العال المحامى السنة لنيابات غرب طنطا الكلية لأقوال 5 مصابين فى حادث تفجير عبوة ناسفة أمام مركز تدريب الواجبة وهم سعيد السيد أحمد، إبراهيم الشرقاوى، رشاد شريف، وحيد جابر حسين، احمد عبد الغني إبراهيم وخرجوا من المستشفى لتحسن حالتهم، وتم نقل على حويلة لمستشفى الرحاب من مستشفى طنطا التعليمي العالمى، كما استمعت لكل من فاطمة حمودة، بيومي نصار، هشام يوسف.

ولم يتمكن فريق النيابة من سؤال كل من محمد مهنا لوضعه بالعناية المركزة وسوء حالته، وهشام الجيار موظف مدنى بمديرية تأمين الغربية نظرا لخطورة الحالة، وعادل عبد الحميد جمعة لوضعه بالعناية المركزة مصاب بحروق شديدة ، تحرر المحضر 11542جنح مركز طنطا.

وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث الجنائية والتأمين الوطني وخبراء المفرقعات والأدلة الجنائية حول مكونات العبوة الناسفة وحجمها وسرعة تحديد هوية مرتكبي الحادث وضبطهم.

المصدر : مصر ناين