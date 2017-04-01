أبدى حسام البدرى المدير الفنى للأهلى أن فريقه دخل مباراة الداخلية بقوة من أجل ادراك المكسب سريعًا إلا أن التوفيق لم يحالف لاعبيه مؤكدًا أن خروج الشوط الأول بالتعادل خلق حوافز كبيرة لفريق الداخلية لتحقيق نتيجة ايجابية.

واصدر البدرى إن الاستعجال من جانب بعض اللاعبين خاصة حمودى تسبب فى تأخر المكسب مشيدًا بروح اللاعبين على تحقيق المكسب وكذلك كوليبالى الذى ظهر بشكل جيد.

وأضاف البدرى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية تدوير بشكل كبير خاصة أن الفريق مقبل على تحديات كبيرة سواء محليا أو أفريقيا.

وأثنى البدرى على أداء لاعبى الأطراف مضيفًا أن التغييرات التى أجراها أتت بثمارها وساعدت الفريق على إحراز الأهداف.

وأشاد البدرى بالهدف الرابع الذى أظهر بعض النواحى التكتيكية التى يتبعها الجهاز الفنى فى التدريبات.

المصدر : مصر ناين