سلم العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وعضو مجلس النواب، جوائز كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان للفروسية، والتى نظمتها الهيئة العليا لسباقات الخيول فى مصر.

وحرص ثروت سويلم، على تلبية دعوة اتحاد الفروسية لحضور كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للفروسية، والتى فاز بها فريق الشرقية للفروسية.

حضر السفير الإماراتى بالقاهرة ورئيس اتحاد الفروسية الإماراتي، ويوسف سرحان رئيس اللجنة المنظمة وشريف عبد المنعم سكرتير سنة الاتحاد ومحبى رياضة الفروسية بنادى الشمس.

المصدر : مصر ناين