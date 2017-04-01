ناظر المستشار مصطفى درويش رئيس نيابة مركز طنطا، وفريق من النيابة يضم أحمد الجندى ومحمد علام وحسن سامى ومحمد عطية وكلاء النيابة، بإشراف المستشار هشام عبد العال المحامى السنة لنيابات غرب طنطا الكلية، جثة الشهيد محمد فرج نوفل أمين واجبة من قوة مركز كفر الزيات والذى استشهد فى حادث تفجير دراجة نارية مفخخة أمام مركز تدريب الواجبة بطنطا.

وأمر فريق النيابة بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة واستخراج الشظايا الموجودة بالجثة لتحديد صنف المتفجرات المستخدمة فى الواقعة، والتصريح بدفن الشهيد عقب استشهاده

فى الوقت الذى أعلن فيه اللواء أحمد صقر محافظ الغربية عن تشييع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية بكره الأحد بمسقط رأسه بكفر الزيات.