أمضت رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك جوين هيه، التى باتت اليوم السجينة 503 ليلتها الأولى اليوم السبت، فى زنزانة فارغة بينما يدرس القضاء قراره حول توجيه الاتهام إليها فى فضيحة الفساد التى اطاحتها من الحكم.

وقضت بارك ليلتها الأولى فى زنزانة انفرادية فى مركز سيول للاحتجاز بعدما أصدرت المحكمة امرا بتوقيفها رهن التحقيق، والتقطت لبارك صورة نصفية وأعطيت أغراضا شخصية وصينية للطسنة وبطانية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية يونهاب.



اعتاصدر رئيسة كوريا المعزولة

ونقلت بارك (65 سنةا) التى عوملت كأى موقوف آخر بعدها إلى زنزانة حجمها 10,6 أمتار مربعة أكبر بقليل من الزنزانة العادية التى حجمها 6,5 أمتار مربعة.

ونقلت صحيفة “يونجانغ ايلبو” اليومية عن مسؤول فى وزارة الدفاع أن بارك “أخذت حماما وارتدت زى السجينات الشتوى الأخضر“.

فيما وأوردت قناة “تى فى شوسون” نقلا عن مصادر رفضت كشف هويتها أن بارك بكت عند اقتيادها إلى زنزانتها.

وتوصلت النيابة السنةة فى كوريا الجنوبية، إلى أن “بارك” تواطأت مع صديقتها تدعى “تشوي” فى جمع 74.4 بليون وون (67.2 مليون دولار) من التبرعات قسرا من الشركات الكبرى لتأسيس مؤسستين ثقافية ورياضية.



لحظة اعتاصدر بارك كون هيه

ووصفت النيابة السنةة هذه التصرفات بأنها انتهاك لحقوق الشركات التى يكفلها الدستور المتشبه ة فى حرية الإدارة وحق التصرف فى الملكية، معتبرة أن استلام مبالغ هائلة من شركة سامسونج هو رشوة مقدمة من نائب رئيس الشركة “لى جيه يونج” عن طريق تواطؤها مع “تشوي”.

وأشارت النيابة السنةة إلى أن سامسونج اضطرت للتبرع بالمبلغ لتأسيس المؤسستين، غير أنه فى نفس الوقت يعتبر رشوة قدمتها طمعا فى تلقى دعم النظام لمرحلة توريث ” لى ” حق إدارة الشركة .

وأشار قاضى التحقيقات إلى أن ضمن أسباب إصدار مذكرة الاعتاصدر إلى إمكانية ممارسة “بارك” نفوذها على المتورطين فى الفضيحة لتغيير أقوالهم، حيث ظلت بارك تنفى التهم الموجهة لها منذ بداية تحقيق النيابة السنةة، علاوة على أنها لا زالت تتمتع بنفوذها سياسيا، بالإضافة إلى إمكانية محاولتها تدمير الأدلة.

ولم يحدد الإدعاء فى كوريا الشمالية الاتهامات الرسمية الموجهة إلى الرئيسة المعزولة، لكنه اصدر فى وقت سابق إنه يشتبه بقبولها رشاوى وباستغلالها للسلطة والإكراه وتسريبها أسرار دولة.

ويعتزم الإدعاء ان يستأنف استجواب بارك مطلع الأسبوع المقبل على الارجح داخل السجن بدلا من استدعائها إلى النيابة السنةة، وأمامه الى أن 19 أبريل لاستجوابها قبل توجيه الاتهام إليها، بحسب يونهاب.

رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة بارك جوين هيه (65 سنةا) الرجل الكورى الشمالى العسكرى بارك تشونج هى أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد وباتت أول رئيس يتم عزله على هذا النحو، وحصلت على أعلى نسبة تأييد منذ اعتماد النظام الديموقراطى عند انتخابها فى السنة 2012.

المصدر : مصر ناين