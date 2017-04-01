يستأنف المخرج عادل الأعصر بكره الأحد تصوير أحداث مسلسل “فوبيا” بشوارع مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد إجازة 48 ساعة حصلت عليها أسرة العمل، وتجمع المشوف المقرر تصويرها بكره بين الفنانة آيتن سنةر، والتى تجسد دور مذيعة توك شو تدعى “حبيبة”، وزوجها رجل الأعمال، الذى يجسده الفنان ناصر سيف.

وكان المخرج عادل الأعصر قد انتهى من تصوير العديد من المشوف الخارجية والداخلية على مدار الأسابيع الماضية، ما بين مناطق شبرا منت والهرم ومصر القديمة، وبعض فنادق القاهرة والسادس من أكتوبر.

يذكر أن مسلسل “فوبيا” من بطولة خالد الصاوى وآيتن سنةر ووليد فواز وأحمد صفوت ومحسن منصور وناصر سيف وعصام شاهين وميريهان حسين وأحمد فؤاد سليم، ولطفى لبيب وهبة عبد العزيز وآخرين، من تأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر.