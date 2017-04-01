يضم عالم التكنولوجيا الكثير من الابتكارات والاختراعات، إلا أنه فى نفس الوقت يضم أعدادا من الشائعات والأساطير غير الحقيقية والتى يصدقها المستخدمون، منها ما تطلقه الشركات تزامنا مع بداية شهر أبريل أو ما يعرف بـ”كذبة أبريل” ومنها البعض الآخر الذى تستغله الشركات للترويج لمنتجاتها، وفيما يلى نرصد أبرز هذه الكذبات التكنولوجية كما يلى:

1- الأيفون الطائر

قبل إطلاق هاتف أيفون 7 من شركة أبل أشارت بعض الشائعات إلى أن الهاتف سيمتلك ميزة تجعله قابلا للطيران لحمايته عند السقوط لتجنب كسر الهاتف، حيث قيل إن الهاتف سيمتلك مؤسسات استشعار تعطى إنذارا عندما يسقط بشكل قد يؤدى إلى كسره وهنا يعمل محرك على ضخ غاز CO² لتتم موازنة الهاتف ويهبط بشكل سليم.

2- هاتف يجرد أى شخص من ملابسه

ظهرت هذه الشائعة مع إطلاق شركة نوكيا لهاتفها نوكيا 6680 أو ما يعرف بـ”نوكيا الشيطان”، وقيل إن هذا الهاتف يمتلك برنامجا قادرا على التصوير خلف الحوائط، أو تصوير أى إنسان بدون ملابس، وهو الأمر الذى ساعد على انتشارها بشكل كبير، لكن هذا الأمر لم يحدث فى الحقيقة.

3- نسخة معكوسة من محرك جوجل للكشف

أطلقتها جوجل بالتزامن مع “كذبة أبريل”، وجاء خلالها أن شركة جوجل ستوفر نسخة من محرك الكشف يمتلك جميع عناصر الموقع بدءا من شعار الشركة وصولا إلى الأزرار، إضافة إلى نتائج الكشف بوضع عكسى، كما أعلنت الشركة عن حيلة أخرى بخدمة “Gmail” حيث وضعت زرا جديدا برتاصدر يا اللون بجانب زر الإرسال المعتاد فى البريد الإلكترونى، وهو ما تسبب فى قفل الرسائل الإلكترونية بإرسال صورة بصيغة “GIF” لشخصية “مينيونز” وهى تلقى بميكروفون على الأرض.

4- الهاتف السكينة

كما كشفت سامسونج عن نسخة هاتف يعرف بـ Galaxy BLADE edge والذى اصدر ت إنه سيكون بمثابة سكينة ذكية، حيث ستضم هذه السكينة الذكية هاتفا ذكيا يضم كل مميزات هاتف جلاكسى S6، مع وجود نصل حاد قادر على قطع أى شىء، وهو الأمر الذى اتضح فى النهاية أنه كذبة أبريل.

5- مؤسسات أبل لا تصيبها الفيروسات

كذبة أخرى تم الترويج لها بين المستخدمين، وهى أن مؤسسات ماك لا تصيبها أى فيروسات، إلا أن حقيقة هذه الشائعة جاءت نتيجة لرغبة الشركة فى التسويق لمنتجاتها، لكن الحقيقية أن مؤسسات ماك هى الأخرى عرضة للتهديدات التأمينية والفيروسات والبرمجيات الخبيثة.



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المصدر : مصر ناين