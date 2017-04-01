أقيمت اليوم السبت مباراتان بين الزمالك وسموحة والتى انتهت بفوز سموحة 2 / 0، والأهلى والداخلية والتى انتهت بفوز الأهلى 4 / 0 ضمن الجولة الـ23 من عمر الدورى الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وسموحة

فاز سموحة على الزمالك، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إطار الجولة الـ23 بالدورى الممتاز، وأحرز هدفى فريق سموحة كل من أحمد حسن مكى وأحمد نبيل مانجا.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده لـ40 نقطة بينما توقف رصيد الزمالك عند نفس الرصيد من النقاط وتعد تلك الهزيمة الثانية للزمالك بعد الخسارة فى المباراة السابقة من المقاصة.

أهداف مباراة الأهلى والداخلية

حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الداخلية برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ21 للدورى.

سجل رباعية الأهلي سعد سمير ووليد سليمان وكوليبالي “هدفين” في الدقائق 60 و69 و79 و92 على التوالي، وشهد اللقاء تألق أكثر من لاعب أبرزهم الإيفواري كوليبالي نجم اللقاء ومعه أحمد حمودي ليكتب اللقاء تفوق الثنائي الذى انضم للأهلي في يناير الماضي، وكتب هذا اللقاء اكتشاف الجوهرة كوليبالي.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 55 نقطة ويُحافظ على عرش الدوري فيما توقف رصيد الداخلية عند 16 نقطة ويبقي في المركز الخامس عشر.

المصدر : مصر ناين