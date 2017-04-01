كرم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، فى حضور وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء والسفير التونسى، الفنانة اللبنانية رندا الأسمر، ونضال الشافعى وسامح حسين والكاتب والمخرج محمود جمال، والمخرج شاذلى فرح والفنانة التونسية شاكرة رماح، وتسلم تكريمها السفير التونسى، بمشاركة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

“المسرح مش مجرد كلمة لكنه حياة موازية لحياتنا التى نعيشها، فالمسرح هو أكثر مكان ديمقراطى، ومع كل نص مسرحى نرى جانبا من الحياة، ونرى أنفسنا فى واقع ربما نعيشه وآخر لا نعيشه، فالمسرح يمد لنا يديه..” بهذه الكلمات بدأت الفنانة لقاء سويدان تقديمها لحفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، واصدر ت أيضا: إن المهرجان فى دورته الثانية تشارك فى فعالياته أكثر من 30 دولة و18 عرضا مسرحيا، بالإضافة لفعاليات كثيرة أخرى.

وقدمت الفنانة لقاء سويدان المخرج مازن الغرباوى الذى اصدر : “إحساس رائع ومزيج من مشاعر مختلطة، الأهم أن تحقيق الحلم لا يحققه أحد بمفرده، وهذا اليوم مميز وفارق فى حياتى وكان معى زميلى الفنان محمد مهران فى حلمى للمهرجان، وهناك من ساعدونى فى المهرجان شبه القديرة سميحة أيوب، وأيضا أختى الكبيرة وفاء الحكيم، وأشكر شريكة حياتى وزوجتى إنجى البستاوى، وأشكر اللواء المحافظ خالد فودة ووزير الثقافة لدعمهما الدائم، وأشكر اللواء حسن خلاف، ووزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز والحدث الأهم هو اختيار تونس كضيف شرف ووجود السفير التونسى فى المهرجان معنا”.

أما الفنانة وفاء الحكيم مدير المهرجان فاصدر ت: “أجمل ليالى العمر النهاردة وأشكر حضوركم جميعا، وأشكر كل من تعب وقضى الكثير من البروفات لتقديم مسرحة لنا فى مهرجاننا ونحن كنا حريصين على تقديم عروضنا المسرحية فى كل مكان، ونريد أن نضيف لمدينة شرم الشيخ وجها آخر ثقافيا يضاف لوجهها السياحى”.

واصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء: مفاجأة لى أن أقول كلمة ولكنى سعيد بترسيخ مفاهيم، والحمد لله سوف تكون مدينة شرم الشيخ مستقبلة للأحداث الكبيرة والضخمة، وشبه ما اصدر الرئيس السيسي لن تنطفئ مدينة شرم الشيخ وما زلنا نطور المدينة، ولن نكف عن العمل وسوف نستقبل الجميع ونريد مهرجانا كل أسبوع ونؤمن بالفن وبرسالة الفن وأرحب بكم جميعا”.

واصدر وزير الثقافة الكاتب حلمى النمنم فى كلمته: “سعادتى كبيرة لبداية دورة ثانية، وكنا فى الدورة الأولية نعتبره مغامرة وأقول لشباب الفنانين قد لا تكون الأمور سعلة لكن فى مصر لا شىء مستحيل، وحينما استقبلت مازن الغرباوى واصدر لى عايز أعمل مهرجان قلت له اعمل مهرجان والوزارة سوف تساعدك، وعندما دعمته الفنانة سميحة أيوب وأكدت على موهبته وعلى حماسه نجح فى المهرجان فى دورته الأولى وها هى الدورة الثانية تؤكد نحاحه”.

وأضاف وزير الثقافة الكاتب حلمى النمنم: أنا سعيد بأسماء المكرمين وبكل الحضور والمشاركة العربية العراقية، وأن العراق يعود للساحة العربية فالعراق هو العراق القوى الأبىّ العصى على الاحتلال، وسعيد بتونس ضيف شرف وفى هذه اللحظة يوجد معرض الكتاب فى تونس ومصر المشارك الأول فيه، فتجمعنا الثقافة والفن والمسرح هو الحرية وتحيا مصر”.

السفير التونسى اصدر فى كلمته أيضا: “أوضح عن خالص شكرى واهتمامى بالمشاركة، ويسعدنى أن أوضح عن اعتزازى بالتواجد معكم وتواجد الفن والإعلام، وحضور الفنان التونسى المتميز لطفى بوشناق الذى سيحيى الحفل اليوم”.

وأضاف السفير: “أتمنى لهذا المهرجان الفتى النجاح واختيار تونس يكشف عن تقدير المسرح التونسى فى الحالة الثقافية، ويؤكد علاقاتنا القوية مع مصر خاصة فى المجالات الثقافية والفنية ومسرح الشباب مهم جدا وتزامنه مع احتفالات صفاقس التونسية، وانتاصدر عاصمة الثقافة من تونس لمصر ومن صفاقس للأقصر، فهذا التزامن يؤكد العلاقات المتميزة والمستمرة”.

المصدر : مصر ناين