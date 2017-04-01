أكدالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن اختيار محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ضمن مجلس إدارة الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، جاء بعد مشاورات من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال حضوره للمؤتمر الدولي بسويسرا، لتعيين مجلس جديد ليس جميعهم من الأطباء وأن يضم رجال أعمال لهم علاقة بالرياضة.

وكان وزير الرياضة قد قام بتشكيل مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتور مصطفى مراد، وعضوية كل من الدكتور محسن الحريرى، والدكتورة مها شفيق، والدكتور نبيل حلمى والدكتور سيف الدين يشار، والمهندس محمود الشامى.

وأشار وزير الرياضة في تصريحات خاصة، إلى أن محمود الشامي أحد رجال الأعمال الذين يمتلكون خبرات كبيرة في مجال الرياضة فضلاً عن أنه وكيل غرفة الصناعات، موضحًا أن تعيين مجلس جديد للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات خطوة مهمة لحصول المعمل المصرى للكشف عن المنشطات على الاعتماد الدولى بالتعاون مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

المصدر : مصر ناين