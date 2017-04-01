أهدى النجم الكوميدى سامح حسين تكريمه الذى حصل عليه فى مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الثانية للمخرج خالد جلال، الذى وصفه بأنه صاحب فضل عليه وعلى جيل كامل من الفنانين الشباب، وأنه بالفعل يستحق لقب صانع المواهب.

وبعد كلمته وإهدائه التكريم توجه الفنان الكوميدى سامح حسين للمخرج خالد جلال الذى كان حاضرا التكريم، واحتضنه وشكره على ما علمه إياه فى الفن خلال دراسته معه فى مركز الإبداع الفنى وعمله معه كمشبه فى أكثر من مسرحية قدمها.

المصدر : مصر ناين