اقترب البرازيلى رودريجو مخطط أحمال الزمالك، من قيادة مران الغد المقرر له فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، بملعب النادى فى ميت عقبة، بعد قرار مرتضى منصور رئيس النادى، برحيل جهاز الفريق الأبيض بكامل أعضائه بقيادة محمد حلمى، عقب الخسارة أمام سموحة، بجانب إيقاف مستحقات اللاعبين الى أن نهاية الموسم، بعد تلقى ثانى هزيمة فى الدورى على التوالى، على أن تشهد الساعات المقبلة تشكيل جهاز جديد للفريق الأبيض.

كان محمد حلمى المدير الفنى للزمالك قد تقدم باعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق، إلا أن المجلس قد فضل بقاءه لحين استقدام مدرب أجنبى قبل أن يعلن مرتضى منصور اليوم رحيله مع جهازه المعاون بعد الهزيمة من سموحة.

أخطر الجهاز الإدارى للزمالك، اللاعبين المستبعدين من مواجهة سموحة والبدلاء، أن مران الغد فى تمام الثالثة مع منح راحة للأساسيين، وكشف مصدر مسئول بمجلس الزمالك أن المرجح أن يقود رودريجو المرن خاصة أنه سيقتصر على الجوانب البدنية.

المصدر : مصر ناين