كشفت معاينة مصطفى درويش رئيس نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية وفريق من النيابة يضم احمد الجندى ومحمد علام وحسن سامى ومحمد عطيه وكلاء النيابة بإشراف المستشار هشام عبد العال المحامى السنة لنيابات غرب طنطا الكلية أن مرتكبي واقعة تفجير عبوة ناسفة أمام مركز تدريب الواجبة بطنطا قاموا بإخفاء العبوة الناسفة أسفل مقعد الدراجة اللهيب ية المستخدمة فى التفجير.

وقررت النيابة تفريغ الكاميرات المجاورة لمركز التدريب وطلبت تحريات مباحث المرور حول الواقعة وبيان هوية صاحب الدراجة اللهيب ية المستخدمة وعما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه.

كما قررت الاستعانة بكاميرات دار التحرير للنشر الموجودة بالقرب من مركز التدريب لتحديد هوية مرتكبى الحادث.

المصدر : مصر ناين