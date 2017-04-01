بدأ نادى الزمالك، فى إجراءات حجز تذاكر الطيران للبرتغالى أوجوستو إيناسيو المقرر توليه المسئولية الفنية للفريق الأبيض، ومن المتوقع أن يتواجد فى القاهرة، بعد غد الاثنين.

كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قد قرر رحيل جهاز الفريق الأبيض بكامل أعضائه، بعد الخسارة أمام سموحة، بجانب إيقاف مستحقات اللاعبين الى أن نهاية الموسم، بعد تلقى ثانى هزيمة فى الدورى على التوالى، على أن تشهد الساعات المقبلة تشكيل جهاز جديد للفريق الأبيض.

يذكر أن محمد حلمى المدير الفنى للزمالك قد تقدم باعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق، إلا أن المجلس قد فضل بقاءه لحين استقدام مدرب أجنبى قبل أن يعلن مرتضى منصور اليوم رحيله مع جهازه المعاون بعد الهزيمة من سموحة.

المصدر : مصر ناين