اصدر الباشمهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن النيران قد أتت بالكامل على مصنع للبويات بمدينة بدر الصناعية، بعد نشوب حريق هائل قبل قليل.

وأضاف العادلى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن الخسائر تشمل المصنع بالكامل، وأنه لا خسائر بشرية جراء هذا الحريق، مؤكدا أن النيران لم تمتد إلى أى منشآت مجاورة.

وأظهر أن المصنع كان مستأجرا من بعض المصنعين السوريين، وشاركت 8 سيارات إطفاء فى إخماد نيرانيه، واصدر العادلى إن سبب نشوب الحريق غير معلوم، مشيرا إلى أن جهات التحقيق تعكف حاليا على معرفة تداعياته وما إذا كان قدريا أم بفعل فاعل.

وحصلت “اليوم السابع” على مقطع فيديو يوضح اشتعال مصنع إكسا للبويات بالمنطقة الصناعية الأولى فى مدينة بدر والتهمته النيران تماما.

المصدر : مصر ناين