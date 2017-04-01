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رئيس البرلمان الإيرانى سنرد على عدم التزام أمريكا بالاتفاق النووى

منوعات
رئيس البرلمان الإيرانى سنرد على عدم التزام أمريكا بالاتفاق النووى

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامى (البرلمان الإيراني) على لاريجانى أن طهران نفذت جميع تعهداتها فى المفاوضات النووية ، مهددا بالرد على “حالات نكث العهد من قبل الأمريكيين” فى هذا الشأن.

واصدر لاريجانى – فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم السبت – “على أمريكا تحمل المسئولية تجاه كل نكثها للعهود ونحن بدورنا سنرد على ذلك ، وعلى أمريكا أن تعلم بأننا سنخلق لها المتاعب فيما لو واصلت هذا المسار، لو استمر الأمريكيون بسلوكهم المسيء تجاه إيران فمن الطبيعى أننا سنخلق لهم المتاعب“.

المصدر : مصر ناين

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