أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامى (البرلمان الإيراني) على لاريجانى أن طهران نفذت جميع تعهداتها فى المفاوضات النووية ، مهددا بالرد على “حالات نكث العهد من قبل الأمريكيين” فى هذا الشأن.

واصدر لاريجانى – فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم السبت – “على أمريكا تحمل المسئولية تجاه كل نكثها للعهود ونحن بدورنا سنرد على ذلك ، وعلى أمريكا أن تعلم بأننا سنخلق لها المتاعب فيما لو واصلت هذا المسار، لو استمر الأمريكيون بسلوكهم المسيء تجاه إيران فمن الطبيعى أننا سنخلق لهم المتاعب“.

المصدر : مصر ناين