نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 4 / 2017 والتى جاء فى مقدمتها، اتحاد الكرة يتقدم بطلب “رد المحكمة” فى قضية الحل غدًا، واستاد القاهرة يحيل السنةلين بمجمع السباحة والشئون الهندسية للنيابة الإدارية.

اتحاد الكرة يتقدم بطلب “رد المحكمة” فى قضية الحل غدًا

استقرت اللجنة القانونية باتحاد الكرة، على تقديم طلب لرد المحكمة فى جلسة نظر الاستشكال المقدم على قرار حل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة والمقرر لها غدًا الأحد.

وتنظر غدًا المحكمة الإدارية العليا، اسستشكالات اتحاد الكرة والتى تتعلق بأزمة حل مجلس الجبلاية، بداعى وجود أخطاء إجرائية فى العملية الانتخابية الأخيرة.

استاد القاهرة يحيل السنةلين بمجمع السباحة والشئون الهندسية للنيابة الإدارية

أحال اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولى، السنةلين بجمع حمام السباحة والشئون الهندسية والفنية إلى النيابة الإدارية، للتحقيق معهم بعد وفاة شاب داخل حمام السباحة خلال الشهر الماضى، أثناء تدريباته مع أحد الأكاديميات التى تؤهل للاشتراك فى الكليات العسكرية.

الزمالك يقرر إاصدر ة الجهاز الفنى كاملاً.. وإيقاف مستحقات اللاعبين

قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رحيل جهاز الفريق الأبيض بكامل أعضائه، بعد الخسارة أمام سموحة بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم، فى الجولة الـ23 بالدورى.

الجبلاية تجهز مذكرة “طعن” للإدارية العليا تحسبا لرفض الاستشكال على الحل

بدأت اللجنة القانونية باتحاد الكرة، فى تجهيز مذكرة للطعن على قرار القضاء الادارى بحل مجلس الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة، لتقديمها إلى المحكمة الإدارية العليا تحسبًا لرفض الاستشكال على حكم الحل فى جلسة غدٍ الأحد.

كوبر يهدد أحمد قام بفتحى بالاستبعاد من المنتخب.. اعرف السبب

شهد معسكر المنتخب الوطنى الأخير قبل مواجهة توجو وديا ببرج العرب، جلسة توبيخ من جانب هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى لأحمد قام بفتحى لاعب الأهلى، بعدما علم الخواجة بتصريحات اللاعب ضد ناديه وتحديدا مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

حازم إمام يقترب من الإشراف على منتخب المحليين

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، تعيين حازم إمام عضو المجلس مشرفًا على منتخب المحليين بقيادة هانى رمزى، لتسهيل مهام المنتخب والجهاز الفنى قبل مباراتى المغرب المقرر لهما أغسطس المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين 2018 بكينيا.

هانى رمزى ومعاونوه يشوفون مباراتى الاتحاد مع طنطا.. وإنبى مع المصرى

اتفق الجهاز الفنى لمنتخب المحليين بقيادة هانى رمزى، على حضور مباراتى الاتحاد السكندرى مع طنطا، وإنبى مع المصرى، فى الأسبوع الـ 23 للدورى، واللتان ستقامان بكره على ملعب المكس بالإسكندرية.

المصدر : مصر ناين