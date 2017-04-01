ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، اليوم السبت، القبض على عاطل وصبي لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحيازتهما كرتونة تحتوى على كمية من الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد ماجد عادل مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد اتجار “محمود.ا” 35 سنة عاطل و”سالم.م”16 سنة بالمواد المخدرة

وبالحصول على إذن من النيابة تمكن الرائد محمد الشاذلي والتأميناء أحمد جاد و محمد سعيد وزناتي إبراهيم من ضبط المتهمين وبحوزتهما كرتونة تحتوي على كمية من الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقي مدير تأمين الجيزة وتولت النيابة التحقيق.



المصدر : مصر ناين