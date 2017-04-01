استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم السبت، أول رحلة طيران مباشرة قادمة من العاصمة الرومانية بوخارست وعلى متنها 144 سائحا.

واستقبل المطار الركاب بالورود والهدايا التذكارية فور وصول السياح المطار، كما احتفل المطار بوصول أول رحلة برش المياه على جسم الطائرة كصنف من الاحتفال المتعارف عليه.

ورافق الرحلة وفد إعلامى مكون من 13 فردا يشبه ون أربع قنوات تلفزيونية ومشبه ي وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من العاصمة الرومانية بوخارست.

ومن المقرر أن تستمر الرحلات بداية من أبريل إلى نهاية يونيو، والبدء بتشغيل رحلة واحدة أسبوعيا خلال هذه الفترة، ثم استكمال هذه الرحلة لمدة أخرى بناء على حجم الطلب.



مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة طيران قادمة من العاصمة الرومانية

سياح

المصدر : مصر ناين