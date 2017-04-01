كشف اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، خطة تنفيذ مشروعات الرصف بمراكز ومدن المحافظة، واجراءات مشوفتها، بحضورالباشمهندس راضى أمين وكيل أول الوزارة السكرتير السنة، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير السنة المساعد، ومساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن، وأعداد من القيادات التنفيذية.

وقرر محافظ كفرالشيخ، تشكيل لجنة فنية ، لمشوفة انهاء اعمال رصف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ومراجعة أعمال الرصف طبقاً للجودة المقررة، والالتزام بالجدول الوقتى للتنفيذ، مع عرض تقرير بكافة الاعمال على محافظ كفرالشيخ، لمشوفتها ميدانياً على الطبيعة. وشدد محافظ كفرالشيخ، بحصر جميع مشروعات الرصف بمختلف مراكز ومدن المحافظة ومشوفتها من خلال جدول الأعمال الأسبوعى والانتهاء من تنفيذها فى موعدها المقرر، وعمل تقرير أسبوعى بذلك متضمناً موقف التنفيذ، لافتا إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين.

واصدر محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم اتباع إجراءات جديدة، بشأن سرعة إنهاء أعمال الرصف الخاصة بمشروع رصف المحافظة، بعد أن تم تطوير المشروع لينتج 120 طن/ ساعة – أسفلت، بعد أن كان ينتج 120طن/يوم من الأسفلت، وأصبح هذا المشروع قادر على إنهاء أعمال الرصف فى موعدها المقرر وبالجودة المطلوبة وبالتكلفة الطبيعية.

المصدر : مصر ناين