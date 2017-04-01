تمكنت مديرية تأمين أسيوط من ضبط مسجل خط محبوس على ذمة قضايا وبحوزته ٣ قنابل يدوية الصنع عثر عليهم بمسكنه، وذلك لوجود خلاف بينه وبين أبناء عمومته وأشقائه على أرض.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلى مدير تأمين أسيوط مدير امن أسيوط قد تلقى اخطارا من مأمور مركز واجبة قسم أول أسيوط يفيد ورود معلومات لضباط مباحث قسم أول أسيوط مفادها قيام “ع. م. م” دبلوم ومقيم خلف مستشفى الكلية القديمة دائرة القسم، نجل المحكوم عليه المحبوس “ع. م. م” سبق اتهامه فى 19 قضية تضم “اتجار مخدرات ـ تزوير ـ مبان ـ إيصال أمانة ـ استيلاء” والمضبوط بتاريخ 28/2/2017م للتنفيذ عليه فى قضايا “استيلاء ـ إيصالات أمانة” بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص بمسكنه بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف مسكن المتحرى عنه تم ضبط 3عبوات متفى منتصف ة الحجم لقنابل يدوية الأولى عبارة عن 5 أصابع اسطوانية الشكل ملفوفة بالشيكرتون ومغلفة بالكرتون المقوى ومجهزة بساعة يد عقارب، والثانية عبارة عن 5 أصابع اسطوانية الشكل من الكرتون المقوى وملفوفة بالشيكرتون بها مجموعة من الأسلاك وشريحة الكترونية بها مجموعة من المكثفات، والثالثة عبارة عن عبوة اسطوانية الشكل مجهزة بفتيل بهم كمية من البارود والرمال.

وعلى الفور تم أخطار الحماية المدنية وعمل كردون تأمينى وتم فحص العبوات والتسنةل معها بمدفع المياه وتشتيت الوصلات الموجودة بها وتأمينها، وبمواجهة المتحرى عنه أنكر صلته بالمضبوطات، وبمناقشة والد المتحرى عنه قرر بأن المضبوطات خاصة بنجله “ى. م. م” طالب والتى يستخدمها فى الألعاب اللهيب ية.

وباستدعاء نجل المتهم أنكر ذلك وقرر بأن المضبوطات خاصة بوالده وأنه يقوم بتصنيعها بمواجهة والد المتحرى عنه بأقوال نجله أقر بملكيته للمضبوطات وقيامه بتصنيعها بقصد تهديد أبناء عمومته وأشقائه، لوجود خلاف بينهم على أرض .جارى فحص محتوى العبوات بمعرفة المعمل الجنائى .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة السنةة