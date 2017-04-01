أعلنت وزارة الداخلية فى غزة، مساء اليوم السبت، عزمها القيام بإجراءات مشددة ضد من أطلقت عليهم اسم “عملاء الكيان الالكيان الصهيونى ى فى قطاع غزة” خلال ساعات.

واصدر المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، فى تصريح صحفى: ” فى سياق مشوفة قضية اغتيال الشهيد مازن فقها ستقوم وزارة الداخلية والتأمين الوطنى بإجراءات مشددة ضد عملاء الاحتلال خلال الساعات والأيام القادمة”، مشيرا إلى أن الإجراءات تهدف للحفاظ على تأمين المجتمع الفلسطيني.

وكانت داخلية غزة أغلقت جميع منافذ قطاع غزة عقب عملية اغتيال القيادى فى كتائب القسام مازن فقها، والتى وقعت فى 24 مارس الماضى فى مدينة غزة.

وسمحت الوزارة لبعض الفئات بالتنقل عبر حاجز بيت حانون وهم : أهالى الأسرى (جميع النساء ، والذكور دون سن 15 سنةا ومن سن 45 سنةا فما فوق) والمرضى (جميع النساء ، والذكور دون سن 15 سنةا ومن سن 45 سنةا فما فوق) ، بالإضافة للوزراء الثلاثة من غزة فى نظام التوافق الفلسطينية.

وقررت الوزارة اليوم السماح للموظفين الأجانب الشوفين للأمم المتحدة والصليب الأحمر بحرية الحركة فى دخول غزة ومغادرته عبر حاجز بيت حانون ، بعد منعهم عقب عملية الاغتيال.

وفى سياق متصل ، اصدر رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم ” إن قتلة مازن فقها ومن أرسلهم لن يفلتوا من عقاب القدر ومن عقاب الشعب وعقاب المقاومة والثورة ، وإن كل يد امتدت على الشهيد مازن وعلى أسرانا ستقطع ولن يكون لها مكان فوق هذه الأرض ولا تحت هذه الشمس“.

المصدر : مصر ناين