أوضح الإعلامى كريم حسن شحاتة، عن استيائه الشديد من الطريقة التى يتبعاها مرتضى منصور فى إدارة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مؤكداً أنه السبب فى تدهور مستوى الفريق خلال الفترة الحالية، واقترابه بشدة من خسارة لقب الدورى الممتاز مبكراً.

أضاف كريم، خلال تقديم برنامج “كورة كل يوم” عبر شاشة “النهار رياضة” : “مرتضى منصور يدير الزمالك بشكل جيد لكنه يرتكب أخطاء فادحة فى إدارة فريق الكرة، ويتبع اسلوب إرهاب الإعلاميين واللاعبين والجهاز الفنى بأكمله، وأى مدرب يتولى تدريب الزمالك يتعرض لإهانة من مرتضى”.

شوف كريم شحاتة: “فريق الزمالك يحتاج استقرار، وهذا الأمر لا يحدث فى ظل الشدة التى يتسنةل بها مرتضى منصور، ويجب عليه أن يعيد حساباته مرة أخرى، وفى مباراة اليوم سموحة كان قادر على الفوز بأكثر من هدفين، إلا أن مؤمن سليمان أكتفى بالثنائية وأجرى تغييرات دفاعية لتأمين النتيجة دون الرغبة فى زيادتها”.

أظهر الإعلامى كريم شحاتة: “باقى الألعاب الجماعية بنادى الزمالك شهدت تراجع فى المستوى والنتائج أيضاً فى الفترة الحالية.. ويجب على مرتضى منصور عدم التدخل فى الأمور الفنية لفريق الكرة وترك الجهاز الفنى الجديد أى كان أسم المدرب أن يعمل فى هدوء، ويجب أن تسمح بانتقادك خاصة وأنك فى العمل السنة، وتتقبل هذا النقد”.

المصدر : مصر ناين