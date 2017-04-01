حصل الفنان عمرو سعد على جائزة أحسن مشبه من مهرجان تطوان السينمائى لبلدان البحر المتفى منتصف بدولة المغرب فى دورته الـ 23، عن فيلمه الأخير “مولانا”، وتعد هذه الجائزة هى الثانية لـ”سعد” عن هذا الفيلم، بعدما فاز مؤخرا بجائزة أحسن مشبه عن الفيلم نفسه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته السادسة.

والتف الجمهور هناك حول الفنان عمرو سعد لتهنئته بهذه الجائزة، والتى تأعداد الثانية له عن فيلمه الأخير المثير للجدل “مولانا”، والذى حقق نجاحا نقديا وجماهيريا خلال الفترة الماضية، وأثناء عرضه بموسم نصف السنة السينمائى الماضى.

فيلم “مولانا” شارك فى بطولته كل من درة وأحمد مجدى وحلمى فودة ورمزى العدل وريهام حجاج ومجدى فكرى، وضيوف شرف قام بفتحى عبد الوهاب وصبرى فواز وإيمان العاصى، عن رواية “مولانا” لإبراهيم عيسى، سيناريو وإخراج مجدى أحمد على.

المصدر : مصر ناين