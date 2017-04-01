أصبح مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، ملزما بتحديد 100 ألف جنيه راتبا شهريا لحمادة صدقى المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 99، وذلك بعد الوعد الذى منحه رئيس الاتحاد للمدير الفنى أثناء المفاوضات لتولى منتخب الشباب.

وعد أبو ريدة لصدقى أجبر مجلس الجبلاية على زيادة مستوى المرتبات للمؤسسات الفنية للمنتخبات جميعها “المحليين والشباب و2002″، حيث سيصبح مجلس الجبلاية مضطرا لدفع راتب شهرى لهانى رمزى المدير الفنى لمنتخب المحليين لا يقل عن 100 الف جنيه شبه ما يحصل صدقى، كما سيضطر المجلس لوضع أرقام شهرية للمؤسسات المعاونة تتناسب مع رواتب المديرين الفنيين وهو المأزق الذى وجد نفسه مجلس الجبلاية فيه، خاصة أن اتحاد الكرة كان يرغب فى وضع مرتبات اقل من المعلن عنها.

المصدر : مصر ناين