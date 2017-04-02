يواصل رجال مباحث العمرانية جمع التحريات حول فتاة متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة الذى تضمن حبس المتهمة “ر.ر” 19 سنة ربة منزل؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامها بممارسة الرزيلة مع خليجيين فى المقابل الحصول على المال.

كانت معلومات وصلت للعميد محمود هويدى مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال السنةة بالجيزة بممارسة “ر.ر” 19 سنة ربة منزل للرذيلة مع الخليجيين فى المقابل الحصول على مبالغ .

أكدت التحريات الأولية صحة المعلومة، فداهم الرائدان أحمد لاشين وأحمد ابو السعود وألقيا القبض عليها أثناء ممارستها الدعارة مع خليجى بشقة فى الطالبية.

المصدر : مصر ناين