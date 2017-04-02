حقق فيلم “Fifty Shades Darker” بطولة النجمة داكوتا جونسون والنجم جيمى دورنان، إيرادات حول العالم فى دور العرض العالمى تخطت الـ 377 مليون دولار أمريكى، حسبما أعلن موقع boxofficemojo، وهو الفيلم الذى يعرض فى أكثر من 3000 دور عرض سينمائى، فيما حقق فى مصر أكثر من مليون و136 ألف جنيه الى أن الآن.

العمل هو البعض الثانى من فيلم Fifty Shades Of Grey، والذى أثار ردود فعل قوية بعد عرضه نظرًا لأنه يتضمن العديد من المشوف السادية بين بطلى العمل النجمة داكوتا جونسون التى تجسد دور أنستازيا ستيل، والنجم جيمى دورنان مجسدًا دور كرستينى جراى.

Fifty Shades Of Grey تدور أحداثه حول أناستازيا ستيل طالبة شابة تدرس الأدب تقابل الملياردير كريستيان جراى، وتنقلب حياتها بعدما تجد نفسها مشدودة إلى ذكائه ووسامته، وتعتقد أناستازيا بشكلٍ ساذج أنها تحبه وتجرى وراء جاهدة للتقرب منه، ويعجب كريستيان بجمالها ولكن بطريقته الخاصة، والفيلم من إخراج سام تايلور جونسون.





المصدر : مصر ناين