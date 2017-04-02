حظرت هيئة مراقبة المستهلكين الأسترالية أربعة بنوك من التفاوض مع شركة أبل للحصول على تكنولوجيا الدفع المستخدمة فى هواتف أيفون، إذ كان يرغب أربعة بنوك هم بنك الكومنولث، وستباك، وبنك أستراليا الوطنى وبنديجو وبنك أديلايد التفاوض مع شركة أبل للوصول إلى تكنولوجيا المأجورات المستخدمة فى خدمة apple pay بالتطبيقات الخاصة بهم، وتجنب الاضطرار إلى دفع رسوم لشركة أبل.

ووفقا لموقع Gadgetsnow الأمريكى فتضيق البنوك الأسترالية الخناق على شركة أبل ولا تسمح باستخدام بطاقاتهم مع خدمة Apple pay لأنها لم تصل إلى اتفاق مع الشركة، لذا كان بإمكانهم عن طريق المساومة الجماعية تهديد أبل بالاستمرار فى منع عملائهم من استخدام خدمة apple pay، إذا لم تمنحهم الشركة إمكانية الوصول إلى التقنية.

واصدر ت لجنة المنافسة والاستهلاك الأسترالية فى قرارها النهائى إن التهديد الجماعى لمقاطعة أبل من المحتمل أن يخفض أو يشوه المنافسة، فالحكم لصالح البنوك سيخفض المنافسة من خلال إرغام أبل على التصرف شبه جوجل التى تسمح لنظام التشغيل أندرويد بأن يصبح أكثر انفتاحا للتوافق مع التطبيقات الأخرى. وفى الوقت نفسه اصدر ت البنوك إنها تراجعت عن القرار وستراجع استراتيجياتها المستقبلية.

المصدر : مصر ناين