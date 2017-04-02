أصيب 18 شخصاً السبت بجروح، إصابات 5 منهم بالغة، فى تفجير هائل خلال مهرجان فى الضاحية الشمالية لباريس.

واصدر المتحدث باسم خدمة الإطفاء، إن الحادث وقع نحو الساعة 17,30 (15,30 بتوقيت جرينتش) فى منطقة فيلبينت، وأدى إلى جرح 18 شخصاً، بينهم خمسة جروحهم بالغة.

وهناك ثلاثة أطفال بين الجرحى إصابة أحدهم بالغة، وقد قام بفتحت النيابة السنةة تحقيقا.

ووقع التفجير بعد قيام شخص بإشعال اللهيب فى “رجل الكرنفال” وهو هيكل خشبى يُحرق فى العادة بعد العرض الذى يتم تنظيمه لأطفال المدينة.

ولدى اشتعال الهيكل الخشبي، تسبب التفجير بدوى قوى مثيراً الذعر بين المشاركين.

واصدر مصدر فى الواجبة إن أعدادا من الاشخاص أصيبوا نتيجة تطاير أجزاء خشبية. وحشد رجال الإطفاء ما يصل إلى 130 عنصراً لإجلاء الناس.

المصدر : مصر ناين