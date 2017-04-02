كرم وزير الثقافة الكاتب الصحفى حلمى النمنم، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الفنان والمطرب الكبير لطفى بوشناق قبل إحيائه الحفل الساهر فى افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، وعقب تكريمه اصدر المطرب الكبير كلمة شكر فيها مصر واصدر قصيدة تتحدث عن عظمة مصر، ثم بدأ فى الغناء وبدأ حفله بأغنية “نغنى لنحيا” التى تتناول أهمية الغناء فى الحياة فى مرحلة ما بعد الربيع الأخير.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الثانية يرأسه المخرج مازن الغرباوى، وتديره الفنانة وفاء الحكيم وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب.





المصدر : مصر ناين