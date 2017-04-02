علق حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على قيادة مؤمن سليمان فريق سموحة للفوز بثنائية نظيفة على الزمالك، فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

واصدر الثعلب الصغير فى تغريدة على تويتر: “مكنش عاجب إللى بيكسب بس الأداء وحش اهو كسب ولعب حلو.. انا بتكلم على منطق ناس كتير من الجمهور عايز كل حاجه فوز وأداء وغير كده يبقى المدرب لازم يمشى التغيير بقى أسهل حاجه عند الناس.. وأتمنى استمرار أى مدير فنى موسم الى أن يظهر شغله ونعرف نقيمه صح”.



تغريدة حازم إمام

المصدر : مصر ناين