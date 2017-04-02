قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، تعيين محمد صلاح مدربا سنةا للفريق الأبيض وعبد الحليم على مديرا للكرة خلفا لإسماعيل يوسف، فى الجهاز الجديد الذى يتم تشكيله فى الوقت الحالى بقيادة البرتغالى أوجستو إيناسيو.

كما تأكد وصول البرتغالى إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك، إلى القاهرة، بكره الاثنين لإنهاء التفاوض حول توليه القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وكان مرتضى منصور رئيس النادى، قد قرر رحيل جهاز الفريق الأبيض بكامل أعضائه بقيادة محمد حلمى، عقب الخسارة أمام سموحة، بجانب إيقاف مستحقات اللاعبين الى أن نهاية الموسم، بعد تلقى ثانى هزيمة فى الدورى على التوالى، على أن تشهد الساعات المقبلة تشكيل جهاز جديد للفريق الأبيض.

المصدر : مصر ناين