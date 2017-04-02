اختتم مساء أمس بحضور اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، ملتقى فنان وقدوة الأول للفنون التشكيلية واكتشاف المواهب، الذى نظمه على مدى ثلاثة أيام الإدارة التعليمية ببلطيم. وجماعة بصمات الفنانين التشكيليين العرب، برئاسة الفنان التشكيلى وشيخ الحفارين الدكتور وحيد البلقاسى القومسير السنة للملتقى، وبمشاركة حوالى 100 فنان تشكيلى، على رأسهم الدكتور عادل عبد الرحمن الأستاذ ورئيس قسم بكلية التربية الفنية بكلية حلوان، والدكتورة علا يوسف الأستاذ ورئيس قسم بكلية التربية الفنية بحلوان، وصلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمحافظة ومدير الإدارة التعليمية، ومنح الفنانينت المشاركين شهادات تقدير وميداليات تقديراً لمشاركتهم.

من جانبه كشف الفنان التشكيلى وشيخ الحفارين الدكتور وحيد البلقاسى القومسير السنة للملتقى، أن الهدف من الملتقى، هو رعاية الموهبيين والطلاب في المدارس المختلفة فى محافظة كفر الشيخ، خاصة مدينة بلطيم عن طريق إقامة ورشة عمل كبيرة، شارك فيها كبار الفنانيين التشكيليين، لنقل خبراتهم ولمساتهم الفنية إلى الموهوبين الصغار.

أضاف الفنان التشكيلى وحيد البلقاسى، رئيس جماعة بصمات التشكيليين أن الملتقى يهدف إلى الوصول للمناطق المحرومة بالمحافظات مع توفير خامات الرسم لكافة الطلاب المشاركين وتحت رعاية محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر بالتعاون مع إدارة بلطيم التعليمية، لافتا إلى أن الملتقى يهتم بتنمية المواهب الشابة خاصة لدى طلاب المدارس.

وشوف الفنان التشكيلى وحيد البلقاسى، أن الملتقى شارك فيه من بعض الفنانيين التشكيلين من مصر وهم أحمد غويبة وعبد الفتاح حبيب ومحمد العربى ومجدى الخريجى وأحمد عبد الحميد وحمدى قورة ومدحت جلال، وشارك من بعض البلدان العربية أبرزهم من السودان الهادى جعفر ومن الكويت عبد العزيز التميمى ومن اليمن محمد سبأ ومن تونس عائشة حمدى، بالإضافة إلى بعض الفنانين من أعضاء جماعة بصمات، وهم خالد هنو والدكتور كمال قنديل وفاتن كرم وإبراهيم فرحات ومنى خليل وجمعة زيتون وعمار البلقاسى وأحمد عادل وعبد المعبود أبو اليزيد شحاتة، مشيرًا إلى أنه تم عمل معرض كبير، ضم لوحات كبار الفنانين، الذين شاركوا فى الملتقى، وقاموا برسم لوحاتهم أمام الموهبيين الصغار، بينما لفت دكتور وحيد البلقاسى، إن من المشاركين فى الملتقى.



جانب من الفنانين المشاركين فى المعرض

جماعة بصمات التشكيليين

جانب من الفنالنين التشكيليين

الرسومات المعبرة عن عن بيئة البرلس

اثنتان من الفنانات المشاركات

لوحات فنية رائعة للفنانين المشاركين

إبداعات الفنانين التشكيليين

لوحات فنية من أعمال الفنانين التشكيليين

لوحة فنية رائعة من بين الاعمال الهامة بالمعرض

جانب من التكريم فى ملتقى فنان وقدوة

المصدر : مصر ناين