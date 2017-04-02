وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، شروطا لابد من توافرها فى المرشحين لتولى مناصب إدارية فى المؤسسات الفنية للمنتخبات، وتحديدا منتخبات المحليين الذى يقوده هانى رمزى، ومنتخب الشباب مواليد 99 بقيادة حمادة صدقى، ومنتخب 2002 بقيادة مدحت عبد الهادى الذى يتولى مهمة المدير الفنى مؤقتا عقب اعتذار على ماهر لتمسكه بالعمل الإعلامى.

الشروط التى وضعها اتحاد الكرة تشبه ت فى ألا يزيد سن المتقدمين عن 40 سنةا، مع وجود خبرة العمل الإدارى فى الفرق الرياضية، أو الحصول على درجات علمية وشهادات معتمدة فى الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولى أو الاتحاد الأفريقية، وأن يجيد المتقدم أكثر من لغة شبه الإنجليزية والفرنسية على أقل تقدير.

المصدر : مصر ناين