تم منذ قليل تكريم المشبه ة التونسية شاكرة رماح، خلال حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، فى دورته الثانية بعد وصولها متاخرة لظروف الطيران، وكرمها المهرجان قبل صعود المطرب لطفى بوشناق وإحيائه الحفل الساهر بالمهرجان.

مهرجان شرم الشيخ الدولى تتواصل فعالياته إلى يوم 8 أبريل الحالى برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوى، وقد حضر الحفل كل من وزير الثقافة حلمى النمنم، وسفير تونس بمصر نجيب منيف، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة والعديد من الوجوه المسرحية والفنية.

ويحيى حفل الافتتاح الفنان لطفى بوشناق بمشاركة أوركسترا الشباب والرياضة بقيادة المايسترو عز الدين طه، وأخرجه المشبه والإعلامى التونسى معز التومى، وتعد دولة تونس ضيف شرف هذه الدورة.













المصدر : مصر ناين