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تكريم الفنانة التونسية شاكرة رماح قبل حفل لطفى بوشناق لوصولها متأخرة

منوعات
تكريم الفنانة التونسية شاكرة رماح قبل حفل لطفى بوشناق لوصولها متأخرة

تم منذ قليل تكريم المشبه ة التونسية شاكرة رماح، خلال حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، فى دورته الثانية بعد وصولها متاخرة لظروف الطيران، وكرمها المهرجان قبل صعود المطرب لطفى بوشناق وإحيائه الحفل الساهر بالمهرجان.

مهرجان شرم الشيخ الدولى تتواصل فعالياته إلى  يوم 8 أبريل الحالى برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوى، وقد حضر الحفل كل من وزير الثقافة حلمى النمنم، وسفير تونس بمصر نجيب منيف، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة والعديد من الوجوه المسرحية والفنية.

ويحيى حفل الافتتاح الفنان لطفى بوشناق بمشاركة أوركسترا الشباب والرياضة بقيادة المايسترو عز الدين طه، وأخرجه المشبه والإعلامى التونسى معز التومى، وتعد دولة تونس ضيف شرف هذه الدورة.

 

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وفاء الحكيم تكرم الفنانة التونسية شاكرة رماح

 

 

المصدر : مصر ناين

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