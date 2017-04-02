اصدر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه أتى بمؤمن سليمان المدير الفنى الحالى لسموحة وهو كومبارس مغمور والنادى صنع اسمه، قائلاً:”يا مؤمن هتفضل كومبارس أنت اللى خلصت عليا فى إفريقيا.. والنهارده ماتش وعدى يا مؤمن كسبت الزمالك واستريحت هتفضل برده كومبارس”.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج “ملعب الشاطر” على قناة المحور، أن مؤمن سليمان لن يرى نادى الزمالك مرة أخرى، قائلاً:”بين الشوطين قولت لإسماعيل يوسف اقام بفتح الاسبيكر وقولتلهم ده مش لعب رجالة دى كرة نسائية”.

اصدر مرتضى منصور:”من لا يعرف قيمة نادى الزمالك وقميصه فى ستين داهية.. والدورى مازال فى الملعب كل شىء وارد.. ومين اللى مشى مكى ومحمد أبو جبل ما هو محمد حلمى.. واحنا فرنا كل الإمكانيات”.

وجه مرتضى منصور انتقادات لحلمى قائلاً:”فين الونش مش طايقه ليه يا حلمى.. فين دونجا فين مسعد اللى فاق.. وقولت للاعبين بين الشوطين لو هلعب بالأشبال هلعب.. فى لاعيبه مش قادرة وبيلاعبها برده والتشكيل لم يكن جيد والتغييرات مش جيدة”.

وشوف رئيس الزمالك، تصريحاته قائلاً:”لو ركلة جزاء مصطفى قام بفتحى جت جون كنا كسبنا واتعادلنا مكنش هيبقى ده وضعنا.. وقولت بين الشوطين للفريق أنا مش شايف رجالة فى الملعب”.

وعلق رئيس الزمالك على استفسار من سيقود تدريب الغد قائلاً:”مش مشكلة.. ده كان منظر ولاد ادربوا.. ومش هتفرق دلوقتى استفدنا ايه من التدريب؟!.. ومستنى محمد صلاح عشان يستأذن من الحرس أنه يكون بكرة موجود.. مش ده محمد حلمى ولم أتوقع نهايته بهذا الشكل السيئ”.

المصدر : مصر ناين