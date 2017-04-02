ألقى جهاز الواجبة الشوف للسلطات الحاكمة فى شرق ليبيا، مساء السبت، القبض مجدداً على مصوّر وكالة فرانس برس فى بنغازى، عبد الله دوما، حسبما أفادت مصادر من أسرته.

وكان دوما اعتُقل للمرة الأولى مساء الثلاثاء قبل أن يطلق سراحه بعد 24 ساعة من الاعتاصدر ل تغطيته لحساب وكالة فرانس برس لحفل موسيقى سنة حضره شبان وشابات فى كلية ببنغازى السبت الماضى.

وأبدت إدارة وكالة فرانس برس قلقها لتوقيف دوما، ودعت سلطات بنغازى إلى الإفراج عنه بلا تأخير ومن دون توجيه أى تهمة إليه، لكنّ هيئة الأوقاف انتقدت الحفل، ورأت فيه “إساءة” للإسلام، لا سيما لأنه يشجع على الاختلاط بين الرجال والنساء.

مساء السبت، اتصل جهاز مكافحة الإرهاب فى بنغازى بدوما طالباً منه التوجه إلى المقر السنة للجهاز “للإجابة على بعض الأسئلة“.

وعند قدومه إلى المقر، طلب “واجبيون” من أفراد أسرته الذين رافقوه الرجوع إلى منزلهم وعدم انتظاره “لأن عبد الله بات موقوفا”، حسبما أكد أحد أقاربه.

وأضاف أنه لم يتم إعطاء الأسرة أى توضيحات، لكنه أشار إلى أن عبد الله أوقف مجددا ل تغطيته الحفل، ونظم الحفل الموسيقى فى إطار “ساعة الأرض” العالمية بدعوة من “الصندوق العالمى للحياة البرية”. ونشرت فرانس برس صور دوما.

المصدر : مصر ناين