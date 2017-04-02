أكد فرج سنةر، رئيس نادى سموحة، أن فوز فريقه على الزمالك بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمرمسابقة الدورى الممتاز، لا يقلل من الأبيض فى شىء.

أضاف فرج، خلال تصريحاته لبرنامج “كورة كل يوم” مع كريم شحاتة، عبر شاشة “النهار رياضة”، الزمالك قدم مستوى جيد جداً أمامنا، خاصة وأنه يمتلك لاعبين مميزين، موجهاً التحية والشكر لمحمد حلمى على المجهود الذى بذله فى قيادة فريقه.

شوف رئيس سموحة، أن فريقه حالفه التوفيق أمام الزمالك وتكلل مجهود لعبيه بالفوز بنتيجة 2/0، مشيداً بأداء اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مؤمن سليمان.

أردف فرج سنةر، أن بعثة فريق سموحة ستتجه يوم الثلاثاء إلى جنوب أفريقيا لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقى فى دور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية الأفريقيا.

المصدر : مصر ناين