تخلص طالب من حياته بشنق نفسه بخرطوم مياه فى سقف غرفته بناحية جمصة.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير تأمين الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم واجبة جمصة ، من المدعو ع ع م – 66 سنة بالمعاش باكتشافه قيام نجله أ ع ع – 19 سنة طالب – بالانتحار شنقاً داخل الشقة سكنه الكائنة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الشقة كائنة بالطابق الثانى بعقار مكون من أربعة طوابق ووجود جثة المتوفى يرتدى ملابسه كاملة معلقة بواسطة “خرطوم مياه” بقام بفتحة بالحائط أعلى باب دورة المياه ، بسؤال المُبلغ قرر أن نجله المتوفى كان يقيم بمفرده، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، ولم يعلل سبباً لقيامه بذلك، كلفت إدارة الكشف الجنائى بالتحرى حول الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 184/2017 إدارى القسم، وأُخطرت النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين