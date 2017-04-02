تبدأ وزارة الصحة والسكان حملتها المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم والى أن خمس سنوات فى الفترة من يوم الأحد 2/4/2017م والى أن يوم الأربعاء 5/4/2017م.

واصدر الدكتور محمد السيد موسى وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى أن المديرية سوف تبدأ حملتها بالمحافظة تحت شعار معاً للحفاظ على مصر خالية وتأمينة من مرض شلل الأطفال وأن التطعيم بالمجان عن طريق الفم والطعم تأمين وليس له أى أثار جانبية، مؤكدا على وجود فرق ثابتة ومقارها مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وفرق متحركة من منزل إلى منزل.

وأضاف الدكتور أحمد عمر عيسى مدير إدارة الطب الوقائى بأن الهدف من الحملة هو تطعيم جميع الأطفال داخل المحافظة (مصريين ـــ غير مصريين) من عمر يوم والى أن خمس سنوات عن طريق الطعم الفموى (سابين) من خلال الفرق المتحركة والثابتة ولا يوجد أى موانع للتطعيم وأن أعداد الأطفال المستهدفة 37,207 ألف طفل وأعداد الفرق المشاركة 214 فريق مكون من طبيب وممرض وكاتب وذلك تحت إشراف طبى كامل.

المصدر : مصر ناين