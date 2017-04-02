إذا كنت من مستخدمى هواتف الآيفون وتحب التصوير بشكل كبير وتبادل الملفات المختلفة مع أصدقائك، ولكنك تواجه أزمة عدم وجود مساحة كل تستوعب حجم صورك التى تتبادلها مع أصدقائك، فهناك مجموعة من التطبيقات التى يمكن أن تساعدك فى هذا الأمر، ونرصدها لك فيما يلى.

1- Reduce photo size

هو تطبيق مجانى، يعمل على تغيير حجم الصور قبل أن يتم تحميلها على تويتر، وفيس بوك أو إرسالها عبر البريد الإلكترونى، دون أن يتم التلاعب بها، ويمكن استخدامه بسهولة كبيرة.



Reduce photo size

2- Image Compress

هذا التطبيق يساعدك فى تغيير حجم الصور إلى أى حجم وصنف ية وفقا لتفضيلاتك، كما أنه يمكنك من اقتصاص الصور إلى أى نسبة عرض وارتفاع، كما يمكنك تغيير حجم صور متأعدادة فى نفس الوقت.



Image Compress

3- Photo Resizer

يساعدك على تقليل حجم الصور بسهولة، إذ يمتلك 8 أحجام محددة مسبقا يمكن وضع صورك داخلها وفقا لتفضيلاتك، ويتم تغيير حجم الصورة تلقائيا على الهاتف.



Photo Resizer

المصدر : مصر ناين