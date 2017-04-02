يواصل رجال مباحث المقطم جمع التحريات لكشف السجل الإجرامى لثلاثة سائقين سقطوا فى قبضة الواجبة بعد أن سرقوا زميلهم بالإكراه وبيان ما إذا كانوا ارتكبوا وقائع مماثلة من عدمه.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة المقطم والخليفة الجزئية، برئاسة المستشار جمال الجبالى، الذى تضمن حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت ببلاغ لقسم واجبة المقطم من إيهاب م 22 سنة سائق بإحدى شركات نقل الركاب الخاصة عبر الهاتف بأنه عقب قيامه بتوصيل ثلاثة أشخاص بالسيارة قيادته من منطقة قصر القبة إلى منطقة الكورنيش بالمقطم، أشهر أحدهم سلاح أبيض “مطواة”، كانت بحوزته، واستولوا منه على السيارة وهاتفه المحمول تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين، فقام بتحرير محضر رقم 4077 لسنة 2017م جنح المقطم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من، محمد. ن. ت 19 سنة سائق بنفس شركة المجنى عليه، وخالد. ع .20 سنة سائق، وطارق. ع 21 سنة سائق.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزة الثانى سلاح أبيض “مطواة” المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بأنه نظراً لعمله بذات الشركة محل عمل المجنى عليه وعلمه بكيفية استدعاء السائقين عبر الهاتف المحمول اختمرت فى ذهنه فكرة استدراج أحد السائقين وسرقة السيارة قيادته كرهاً عنه وفى سبيل ذلك استعان بالثانى والثالث لتنفيذ مخططه وقام بشراء شريحة هاتف محمول “بدون بيانات” لاستخدامها فى ارتكاب الواقعة.

تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهم، والهاتف المحمول المستولى عليه، وكذا الهاتف المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمسكن المتهم الأول باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة السنةة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

المصدر : مصر ناين