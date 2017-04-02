طرُح يوم الأربعاء الماضى تجربتان سينمائيتان لأعداد من الوجوه الشابة، هما فيلم “بترا بوابة الوقت” تأليف مى مسحال، وإخراج عثمان أبو لبن، وبطولة محمد جمال وكريم محجوب وميرنا نور الدين زياد يوسف ونور أبو سنينة وأحمد صلاح الدين، وفيلم “سكر برة” بطولة خالد عليش، وحامد الشراب، وندى رحمى، إخراج أحمد عبد الله صالح.

ومع بدء عرض الفيلمين جماهيريا، لم يحظيا بإقبال فى السينمات، إذ حقق فيلم “بترا بوابة الوقت” فى أول يوم عرض 14 ألف جنيه، وفى الثانى 23 ألفا، بينما حقق فيلم “سكر برة” فى اليوم الأول 3 الآف جنيه، وفى الثانى 7 الآف.

تجارب الشباب تحمس لها أعداد من السينمائيين والفنانين على رأسهم المنتجة مى مسحال، ونقيب الفنانين أشرف زكى، والفنان القدير سامح الصريطى، والفنان هانى رمزى، وأشادوا بها، كما أن الأغنية الدعائية لفيلم “بترا” تتغنى بها النجمة سميرة سعيد، لكن يظل لشباك التذاكر أقوال أخرى.

المصدر : مصر ناين