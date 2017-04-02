حذر المرشح المحافظ فى انتخابات الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون، أثناء زيارة لكورسيكا اليوم السبت من أن فرنسا تواجه نفس مصير اليونان المثقلة، بالديون ليثير مجددا جدلية “الدولة الفاشلة” التى فجرها خلال زيارته للجزيرة المطلة على البحر المتفى منتصف قبل عشرة أعوام.

واصدر فيون لأنصاره السياسيين فى الجزيرة “أكرر ما قلته هنا فى كورسيكا فى 2007. نحن دولة فاشلة… لدينا ديون تجبرنا على الجرى وراء للحصول على مليارات اليورو يوميا فى الأسواق الدولية.”

وأضاف “فرنسا اليوم هى دولة يمكن وضعها بجانب إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وربما فى يوم ما اليونان، وتقوم حملة فيون على ضرورة الحد من الإنفاق وتقليص العجز فى فرنسا. ووعد فيون بتوفير مئة مليار يورو من خلال خفض الإنفاق وخفض الوظائف الحكومية بواقع 500 ألف وظيفة وهى مقترحات أشد من أى مقترحات طرحها مرشحون آخرون من التيارات الرئيسية.

وأثار فيون عاصفة سياسية فى كورسيكا فى سبتمبر أيلول 2007، عندما كان رئيسا للوزراء فى عهد الرئيس المنتخب حديثا آنذاك نيكولا ساركوزي، بقوله إنه أصبح الآن على رأس دولة فاشلة.

واصدر آنذاك “أنا على رأس دولة فاشلة على الصعيد المالي. أنا على رأس دولة تعانى من عجز هائل منذ 15 سنةا، وكان هذا أقوى انتقاد للأداء المالى لفترة حكم الرئيس الأسبق جاك شيراك وهو محافظ حكم فرنسا لفترتين منذ 1995.

وكانت هذه الانتقادات سببا فى خلاف طويل بين فيون وساركوزى الذى اصدر مقربون إنه لم يتقبل أن يصف رئيس حكومته نفسه بأنه رأس الدولة – وهو دور يضطلع به رئيس فرنسا.

المصدر : مصر ناين